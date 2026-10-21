Украинские террористы ударили по центру Донецка и автобусу ритуальной службы в ЛНР Террористы киевского режима не прекращают наносить удары по мирным людям, их домам и объектам экономики России.
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Твари они,нелюди!!!!
какие же они пидоры. Сначала их было даже жалко.Теперь за это стыдно