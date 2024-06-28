В Россию приехал новый невиданный «зверь» от Ford

Продукция Ford усилиями параллельных импортеров постепенно заполоняет стоянки «серых» дилеров. Свежим пополнением в ее списке оказался неизвестный нигде, кроме Китая кросс-купе, который был призван заменить бизнес-седан Mondeo.
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