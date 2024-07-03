На военном параде в Минске впервые показали барражирующий боеприпас «Герань-2» Российские барражирующие боеприпасы «Герань-2» впервые были представлены на параде в Минске.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
На военном параде в Минске впервые показали барражирующий боеприпас «Герань-2» Российские барражирующие боеприпасы «Герань-2» впервые были представлены на параде в Минске.
Свежие комментарии