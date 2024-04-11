На Украине заявили об уничтожении крупнейшей ТЭС под Киевом: "Полностью"

На Украине официально заявили об успешном ударе русской армии по крупнейшей ТЭС под Киевом.Трипольская ТЭС полностью уничтожена ночным ударом России, передаёт "Интерфакс-Украина" со ссылкой на "Центрэнерго".
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