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На Украине заявили об уничтожении крупнейшей ТЭС под Киевом: "Полностью"

На Украине заявили об уничтожении крупнейшей ТЭС под Киевом: "Полностью"

На Украине официально заявили об успешном ударе русской армии по крупнейшей ТЭС под Киевом.Трипольская ТЭС полностью уничтожена ночным ударом России, передаёт "Интерфакс-Украина" со ссылкой на "Центрэнерго".

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