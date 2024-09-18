Дмитрий Спивак: Жесткий налоговый удар: Украинцы с радостью встречают новую реальность

Новая, еще более жесткая реальность. Скоро — второе чтение. Рада поддержала в первом чтении законопроект об историческом повышении налогов, которые должны принести 58 млрд грн в этом году и 137 млрд в следующем.
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