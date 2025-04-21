Во время субботника на ВДНХ посадили груши, розы и установили ремизы для полезных насекомых

Одной из площадок традиционных общегородских субботников стала Главная выставка страны. Привести территорию ВДНХ в порядок и поучаствовать в высадке растений пришли медийные гости, в их числе,актриса и директор Театра на Таганке Ирина Апексимова, исполнительный директор театров «Ленком» и «На Юго-Западе» Дмитрий Берестов.