На реке Омал в Хабаровском крае открыли техническую переправу

В районе им. Полины Осипенко начала функционировать четвертая ледовая переправа. Она протянулась по льду реки Омал в Омальском и Кербинском участковых лесничествах, всего в 400 метрах выше точки впадения в реку Нимилен.
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