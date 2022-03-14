Роскомнадзор назвал еще одну версию блокировки Instagram

В России доступ к социальной сети Instagram ограничен. Как сообщает Роскомнадзор, это произошло в связи с распространением в соцсети призывов к совершению насильственных действий в отношении россиян, в том числе военнослужащих, сообщает ТАСС.
В России доступ к социальной сети Instagram ограничен. Как сообщает Роскомнадзор, это произошло в связи с распространением в соцсети призывов к совершению насильственных действий в отношении россиян, в том числе военнослужащих, сообщает ТАСС.
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