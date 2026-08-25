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Выбранный «Милуоки» на драфте-2026 Малик Льюис продолжит карьеру в Австралии

Выбранный во втором раунде драфта НБА-2026 « Милуоки » Малик Льюис продолжит карьеру в австралийской НБЛ .

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