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От молодых специалистов ждут навыков работы с ИИ

От молодых специалистов ждут навыков работы с ИИ

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Умение использовать искусственный интеллект становится одним из ключевых требований к начинающим специалистам: работодатели все чаще ждут от кандидатов не только профессиональных знаний, но и навыков работы с нейросетями.

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