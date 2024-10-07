Эдуард Бояков: "Думать о вовлечении зрителя очень интересно"

Новый театр открывает новый сезон и анонсирует несколько премьер. Среди них «Розовое платье» по пьесе Наталии Мошиной с Ириной Линдт в главной роли, «Не все коту масленица» Островского, «Рождественский русский бал», а также «Хорошие фото с поминок» по пьесе Погодиной-Кузминой – спектакль о людях, переживших военные события.