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Авторадио

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Более 50% месячной нормы осадков может выпасть в Москве в выходные

В Москве за выходные может выпасть больше половины месячной нормы осадков. Как сообщает «Москва 24» со ссылкой на столичный комплекс городского хозяйства, дождь начнётся уже в ночь на субботу, а днём станет наиболее интенсивным.

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