Урал с нашими доблестными мужиками остановился в селе Чиркей (Дагестан). Местные, заметив ребят, начали ящиками нести персики и угощать отважных.
ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ
Урал с нашими доблестными мужиками остановился в селе Чиркей (Дагестан).
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
"Местные жители, увидев это, стали приносить бойцам гостинцы
Вот она - дружба народов. Сила в единстве!" Так то оно так, но не всем это надо. Или нам здесь преподносят самое плохое, а вот такие случаи замалчивают. Спасибо за такие сообщения. Сердце радуют...
После того , как закончится СВО , нам надо поставить такой памятник всем погибшим и пострадавшим , чтобы подобного не было в мире. Это должно быть что-то грандиозное.
особо не обольщайтесь. не все мусульмане террористы но все террористы мусульмане душегубы
Свежие комментарии