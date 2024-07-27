Урал с нашими доблестными мужиками остановился в селе Чиркей (Дагестан). Местные, заметив ребят, начали ящиками нести персики и угощать отважных.

ВО

Виктор Окунев

"Местные жители, увидев это, стали приносить бойцам гостинцы Вот она - дружба народов. Сила в единстве!" Так то оно так, но не всем это надо. Или нам здесь преподносят самое плохое, а вот такие случаи замалчивают. Спасибо за такие сообщения. Сердце радуют...