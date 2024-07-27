Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Урал с нашими доблестными мужиками остановился в селе Чиркей (Дагестан). Местные, заметив ребят, начали ящиками нести персики и угощать отважных.

Урал с нашими доблестными мужиками остановился в селе Чиркей (Дагестан). Местные, заметив ребят, начали ящиками нести персики и угощать отважных.

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Урал с нашими доблестными мужиками остановился в селе Чиркей (Дагестан).

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Комментарии
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ВО
Виктор Окунев
&quot;Местные жители, увидев это, стали приносить бойцам гостинцы Вот она - дружба народов. Сила в единстве!&quot; Так то оно так, но не всем это надо. Или нам здесь преподносят самое плохое, а вот такие случаи замалчивают. Спасибо за такие сообщения. Сердце радуют...
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14 час.
Ю
Юрий
После того , как закончится СВО , нам надо поставить  такой памятник всем погибшим и пострадавшим , чтобы подобного не было в мире. Это должно быть что-то грандиозное.
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14 час.
Владимир Горскин
особо не обольщайтесь. не все мусульмане террористы но все террористы мусульмане душегубы
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14 час.

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