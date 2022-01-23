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Жульничество: второе дно в банке йогурта – до чего доходит жадность торгашей

Жульничество: второе дно в банке йогурта – до чего доходит жадность торгашей

Сегодня снимал упаковку с йогурта, чтобы сдать баночку в пластиковые отходы, и неожиданно обнаружил в ней второе дно – приклеенную снизу картонную вставку толщиной около одного сантиметра, создающую у покупателей иллюзию дополнительного объёма.

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