Педиатр Мельник предупредила о вреде эхинацеи для детей

Педиатр Екатерина Мельник предупредила: иммуномодуляторы и эхинацея не защищают от простудных заболеваний, а лишь увеличивают токсическую нагрузку.
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