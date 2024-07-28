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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ткачев порвал ахиллово сухожилие на разминке. Форвард «Авангарда» пропустит около полугода («Чемпионат»)

Как стало известно «Чемпионату», 28-летний нападающий «Авангарда» получил разрыв ахиллова сухожилия на индивидуальной беговой разминке.

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