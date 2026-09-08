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Царьград

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Учительница из Хакасии выиграла 1,8 млн рублей благодаря звезде

Учительница из Хакасии выиграла 1,8 млн рублей благодаря звезде

Учительница из Хакасии, Анастасия, выиграла 1,8 миллиона рублей в лотерее "Трижды три", загадала желание на падающую звезду после серии неудачных попыток и на следующее утро получила известие о выигрыше.

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