Учительница из Хакасии выиграла 1,8 млн рублей благодаря звезде

Учительница из Хакасии, Анастасия, выиграла 1,8 миллиона рублей в лотерее "Трижды три", загадала желание на падающую звезду после серии неудачных попыток и на следующее утро получила известие о выигрыше.
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