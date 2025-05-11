Гендиректор «Динамо»: «Надеемся, что сотрудничество с Гусевым будет долгим»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров после победы над «Спартаком» (2:0) в 28-м туре РПЛ высказался о будущем Ролана Гусева, исполняющего обязанности главного тренера бело-голубых после отставки Марцела Лички.
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