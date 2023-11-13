В Пентагоне испугались появления у «Хезболлы» российских ЗРК

Высокопоставленный представитель Пентагона считает, что появление у ливанского движения "Хезболлах" российских ЗРК стало бы "колоссальной эскалацией" конфликта на Ближнем Востоке и ударом по безопасности Израиля, несмотря на то, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя подобные рассуждения американской прессы, заявлял, что они "ничего под собой не имеют".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии