В Пентагоне испугались появления у «Хезболлы» российских ЗРК

Высокопоставленный представитель Пентагона считает, что появление у ливанского движения "Хезболлах" российских ЗРК стало бы "колоссальной эскалацией" конфликта на Ближнем Востоке и ударом по безопасности Израиля, несмотря на то, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя подобные рассуждения американской прессы, заявлял, что они "ничего под собой не имеют".