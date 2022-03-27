В Казани на реставрацию Петропавловского собора выделят еще 72 млн рублей

Согласно документам, на реставрацию готовы выделить 72 миллиона рублей. Подать заявки на участие в ремонтных работах Петропавловского собора с колокольней, расположенного на улице Мусы Джалиля в Казани, можно с 25 марта до 20 апреля этого года.