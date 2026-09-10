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Царьград

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ФИФА пока не назвала место финала чемпионата мира 2030 года

ФИФА пока не назвала место финала чемпионата мира 2030 года

Глава Королевской футбольной федерации Марокко заявил, что финал чемпионата мира по футболу 2030 года пройдет в провинции Бен-Слиман.

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