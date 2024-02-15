АвтоВАЗ начал сборку «очень долгожданного для рынка» Lada Largus

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов подтвердил, что в Ижевске началась сборка опытных образцов автомобилей Lada Largus с двигателем внутреннего сгорания, который он назвал «очень долгожданным для рынка продуктом».
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