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SUSANIN

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Дропперы в Удмуртии не смогут переводить больше 100 000 рублей в месяц кому бы то ни было

Дропперы в Удмуртии не смогут переводить больше 100 000 рублей в месяц кому бы то ни было

Ижевск. Удмуртия. С 15 мая в России вступят в силу нововведения в ограничении работы дропперов. Как сообщает Госдума в соцсетях, это люди, которые помогают мошенникам выводить или обналичивать похищенные деньги.

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