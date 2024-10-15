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Мадуро: Маск потратил на попытку госпереворота в Венесуэле порядка $1 млрд

Мадуро: Маск потратил на попытку госпереворота в Венесуэле порядка $1 млрд

Президент Венесуэлы Николас Мадуро убежден, что американский предприниматель Илон Маск потратил около $1 млрд на финансирование попытки государственного переворота в стране после президентских выборов, состоявшихся 28 июля 2024 года.

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Комментарии
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Eduard
Маску это не надо,Мадуро что-то путает!
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21 час.
ВВ
Владимир Витковский
... эта дерьмомаска способна на все, как истинный пиндос...
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18 час.

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