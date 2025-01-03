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Вальдано о Суперлиге: «Только «Реал» и «Барселона» делают ставку на эту идею. Не стоит недооценивать Переса – он знает то, чего не видят другие»

«Понятно, что только «Реал» и «Барселона» делают ставку на идею Суперлиги. Лишь Флорентино Перес знает то, чего не видят другие.

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