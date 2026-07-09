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В Екатеринбурге перед судом — участник ОПГ: обвинение в махинациях с телеком‑оборудованием и хищении 12,5 млн рублей

В Екатеринбурге перед судом — участник ОПГ: обвинение в махинациях с телеком‑оборудованием и хищении 12,5 млн рублей

Прокуратура Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Свердловской области: мужчина предстанет перед судом по делу о незаконном использовании абонентского терминала для пропуска трафика и мошенничестве.

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