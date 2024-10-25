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Запад по глупости и злобе сделал Путину неоценимый подарок

Запад по глупости и злобе сделал Путину неоценимый подарок

Неудивительно, что внимание к пресс-конференции президента России Владимира Путина по итогам XVI саммита БРИКС в Казани было приковано не только со стороны дружественной аудитории, но и на коллективном Западе.

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