Многие украинские граждане хотят стать россиянами, но до поры до времени не афишируют этого (боже упаси нас от этой ошибки) До прекращения конфликта на Украине еще далеко, но уже сейчас возникает вопрос, вернутся ли украинские граждане домой.
Вернутся ли домой граждане Украины, и если да, то куда?
Комментарии
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Eduard
Сколько я знаю прстараются вернутся.Конечно если дом уел.Не всех Запад устраивает.Их оттуда погонят скоро!
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6 час.
N
Nata
А надо ли России сажать на свою шею (бюджет) еще одних "таджиков" европейского разлива? Работать они не хотят, а на социалку согласны.
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5 час.
Игорь Васиков
История помнит всё. Вернувшихся нацистов лет на 5 на зону, страну восстанавливать.
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4 час.
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