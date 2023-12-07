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Тайна большой воды. В Ростовской области продолжают искать двух рыбаков, пропавших неделю назад

Тайна большой воды. В Ростовской области продолжают искать двух рыбаков, пропавших неделю назад

Таинственное исчезновение двух друзей на рыбалке обрастает новыми таинственными подробностями.В Ростовской области волонтёры продолжают расследовать таинственное исчезновение рыбаков, которые отправились на автомобиле первого декабря на реку Дон наловить рыбки на уху.

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