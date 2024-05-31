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В России «мочат» генералов: тонкий намек для Шойгу? 2 дня назад 40K прочитали

В России «мочат» генералов: тонкий намек для Шойгу? 2 дня назад 40K прочитали

Иллюстрация к материалу Сразу хочу извиниться за грубое слово «мочат», но придумано оно не мной.

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