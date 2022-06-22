Белый дом потрясен словами Пескова о возможности смертной казни для американских наемников

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности ведомства Джон Кирби отказался говорить о возможных действиях Вашингтона в случае, если американцам будет отказано в распространении на них действия Женевской конвенции .
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности ведомства Джон Кирби отказался говорить о возможных действиях Вашингтона в случае, если американцам будет отказано в распространении на них действия Женевской конвенции .
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