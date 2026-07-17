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Слуцкий призвал коммунистов покаяться за убийство царской семьи

Слуцкий призвал коммунистов покаяться за убийство царской семьи

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий назвал расстрел семьи императора Николая II ритуальным уничтожением России.

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Комментарии
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Анфиса Иванова
Ах ты , дубина стоеросовая, больше ничего не хочешь?! &quot; 1988–1989 годы – заместитель секретаря комитета ВЛКСМ Московского станкоинструментального института «Станкин».&quot;  Перевертыш шакалий, ведь это комсомол коммунистический поверил в тебя и открыл тебе дверь в большую политическую жизнь !  А ты предал и свою идейную юность и людей, в тебя поверивших....
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