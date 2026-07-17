Слуцкий призвал коммунистов покаяться за убийство царской семьи

Анфиса Иванова

Ах ты , дубина стоеросовая, больше ничего не хочешь?! " 1988–1989 годы – заместитель секретаря комитета ВЛКСМ Московского станкоинструментального института «Станкин»." Перевертыш шакалий, ведь это комсомол коммунистический поверил в тебя и открыл тебе дверь в большую политическую жизнь ! А ты предал и свою идейную юность и людей, в тебя поверивших....