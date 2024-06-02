Не стало выдающегося ученого-полярника и человека большой души - Артура Чилингарова

В возрасте 84 лет ушел из жизни знаменитый во всем мире российский исследователь Арктики и Антарктики, доктор географических наук и член-корреспондент Российской академии наук, депутат Государственной думы РФ Артур Чилингаров.
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