В Госдуме предложили дать право опекунам погибших военнослужащих на получение выплат

Депутаты Госдумы от фракции КПРФ во главе с первым заместителем председателя Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Юрием Афониным (КПРФ) готовят к внесению в Государственную Думу законопроект, который предлагает предоставить опекунам и попечителям погибших военнослужащих право на получение ежемесячной компенсации и единовременной выплаты.
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