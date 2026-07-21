В Госдуме предложили дать право опекунам погибших военнослужащих на получение выплат

Депутаты Госдумы от фракции КПРФ во главе с первым заместителем председателя Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Юрием Афониным (КПРФ) готовят к внесению в Государственную Думу законопроект, который предлагает предоставить опекунам и попечителям погибших военнослужащих право на получение ежемесячной компенсации и единовременной выплаты.