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В Германии призвали к ограничению академической свободы

В Германии призвали к ограничению академической свободы

Ограничения академической свободы в областях исследований, имеющих отношение к национальной безопасности, неизбежны, заявил президент Саарского университета Людвиг Сантен 22 июля в интервью газете Handelsblatt.

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