Американский сенатор призвал власти США прекратить финансировать коррумпированный киевский режим

В американском обществе, а следом и в Конгрессе США, растет недовольство размерами финансовой помощи, которую администрация Байдена оказывает Украине.
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