ЛДПР предложила лишить мигрантов права на налоговые вычеты по НДФЛ

Фракция ЛДПР намеревается внести в Госдуму законопроект, лишающий иностранных трудовых мигрантов в России права на получение налоговых вычетов по НДФЛ, сообщало 20 января РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ парламентской фракции.