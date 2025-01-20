ЛДПР предложила лишить мигрантов права на налоговые вычеты по НДФЛ

Фракция ЛДПР намеревается внести в Госдуму законопроект, лишающий иностранных трудовых мигрантов в России права на получение налоговых вычетов по НДФЛ, сообщало 20 января РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ парламентской фракции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии