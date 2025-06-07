С 2026 года сделки с недвижимостью можно будет оформлять по биометрииВладимир Путин подписал з [.] С 2026 года сделки с недвижимостью можно будет оформлять по биометрии Владимир Путин подписал закон, разрешающий с 1 июля 2026 года проводить дистанционные сделки с недвижимостью с использованием биометрических данных.