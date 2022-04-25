Мировое обозрение

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Чиновники из Шымкента вне очереди поучаствовали в программе "7-20-25". МИИР требует наказать виновных

Чиновники из Шымкента вне очереди поучаствовали в программе "7-20-25". МИИР требует наказать виновных

Председатель Комитета по делам строительства и ЖКХ Алмаз Идырысов на брифинге в СЦК рассказал о нарушениях в реализации госпрограммы "7-20-25", которые допустили в акимате Шымкента, передает корреспондент NUR.

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