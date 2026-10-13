Хорошёвка
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Хорошёвка

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Освоить английский с нуля можно в центре долголетия на Хорошевском шоссе

В Центре долголетия «Хорошевский» стартуют курсы для новичков, желающих выучить английский язык с нуля.

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