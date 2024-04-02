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Самолёты тактической авиации – потенциальные носители ФАБ-3000 с УМПК

Самолёты тактической авиации – потенциальные носители ФАБ-3000 с УМПК

Сегодня 592 прочитали В материале Целесообразность использования в качестве носителей ФАБ-3000 с УМПК самолётов стратегической, дальней и транспортной авиации были рассмотрены такие потенциальные носители ФАБ-3000 с УМПК, как Ту-160(М), Ту-95МС(МСМ), Ту-22М3(М3М) и Ил-76.

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