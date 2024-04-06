Льюис Хэмилтон: Впервые мы не меняем настройки туда-сюда как сумасшедшие LAT Images / MercedesСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон в четвертый раз подряд на старте текущего сезона квалифицировался за пределами первой пятерки, став седьмым в субботнем заезде на Сузуке.