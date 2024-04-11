Крупнейший винодел России обратился в ВС с жалобой на судей по делу о национализации

«Ариант», крупнейший в России производитель вина, обратился в Верховный суд с жалобой на нарушения при рассмотрении в арбитраже иска о национализации активов бывших владельцев группы ЧЭМК, в том числе компании «Кубань-Вино».
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