Что будет с схваченными выходцами из Азербайджана, нападавшими на людей в Санкт-Петербурге

Блог ДРЕВНИЙ КАВКАЗ Всколыхнувшая Россию информация о банде выходцев из Азербайджана, которые называли себя "мафией" и нападали на людей у станций метро и в парках - естественно стала поводом для особого внимания со стороны органов внутренних дел.
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