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Что будет с схваченными выходцами из Азербайджана, нападавшими на людей в Санкт-Петербурге

Что будет с схваченными выходцами из Азербайджана, нападавшими на людей в Санкт-Петербурге

Блог  ДРЕВНИЙ  КАВКАЗ Всколыхнувшая Россию информация о банде выходцев из Азербайджана, которые называли себя "мафией" и нападали на людей у станций метро и в парках - естественно стала поводом для особого внимания со стороны органов внутренних дел.

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Комментарии
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Ирина
Всех на исторические родины
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13 час.
ЮС
Юдкевич Сергей
Да ничего, выкупят.
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13 час.
as
alla sergeyeva
Пожалуйста,не замалчивайте эту тему!
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8 час.

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