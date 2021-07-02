Подробно о главном

9 960 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • andrej tarawin
    Я русский, русский патриот в т.ч. В Германии живу лет 25. Статья полный бред.В Рождество от фантазий герлянд и др. ук...Вполне прилично о...
  • Надежда Новопашина
    Приветствую такое решение!Европа в гневе от...
  • Дмитрий
    А раньше нельзя было это сделать?Европе будет боль...

В Нью-Йорке на мине подорвались солдаты ВСУ

В Нью-Йорке на мине подорвались солдаты ВСУ

Звучит как плохой анекдот.В Нью-Йорке на мине подорвались два бойца ВСУБойцы 8-го батальона ВСУ подорвались на взрывном устройстве возле переименованного в Нью-Йорк посёлка Новгородское, передаёт корреспондент «Донбасс Сегодня» со ссылкой на НМ ДНР.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх