В Госдуме предложили ввести льготные жилищные кредиты для молодых семей

Для молодых семей предложили ввести беспроцентные кредиты на покупку или строительство жилья. Авторы идеи считают, что при нынешних дорогих ценах на недвижимость и высоких кредитных ставках эта мера станет хорошим подспорьем для родителей и будет стимулировать их обзаводиться потомством как можно раньше.
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