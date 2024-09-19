Нижегородская п...
ГлавнаяБлогВластьЧП
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нижегородская правда

204 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergiy Che
    ...и того всего в сумме получается 234%... Эт как?!! 😧Стало известно, в...
  • Константин Самарин
    Как говорится: " Ссат, значит уважают"!  Весь этот вой пост-геббельсовкой своры западных журналюг не смог противостоя...Аккаунты RT удали...
  • Maxim
    Личность надо установить - кто трос натянул: это - диверсия..Нижегородка погиб...

В Госдуме предложили ввести льготные жилищные кредиты для молодых семей

Для молодых семей предложили ввести беспроцентные кредиты на покупку или строительство жилья. Авторы идеи считают, что при нынешних дорогих ценах на недвижимость и высоких кредитных ставках эта мера станет хорошим подспорьем для родителей и будет стимулировать их обзаводиться потомством как можно раньше.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх