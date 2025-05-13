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  • Виктор Луговой
    _ Азохн вей, товарищи бояре! Я есть русский цар Бора Годунович. Зачем я Шуйского не вижу между здесь?Понимаете, да?
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    но ведь смешно! ))Кажется, работа м...
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    Как всегда!👍Сто долларов

Опытный хирург – молодому: – Не давите так на скальпель, Вы же стол поцарапаете!

Опытный хирург – молодому: – Не давите так на скальпель, Вы же стол поцарапаете!

Парикмахер:- А Вы знаете, что ваши волосы начинаю седеть?- Это меня нисколько не удивляет. Вы не могли бы работать чуточку быстрее? Во время бала-маскарада жена шепчет своему мужу:- Вон тот мушкетёр мне просто проходу не даёт.

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