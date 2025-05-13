Опытный хирург – молодому: – Не давите так на скальпель, Вы же стол поцарапаете!

Парикмахер:- А Вы знаете, что ваши волосы начинаю седеть?- Это меня нисколько не удивляет. Вы не могли бы работать чуточку быстрее? Во время бала-маскарада жена шепчет своему мужу:- Вон тот мушкетёр мне просто проходу не даёт.