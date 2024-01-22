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Украинский генерал: после конфликта РФ должна отказаться от ядерного оружия

Украинский генерал: после конфликта РФ должна отказаться от ядерного оружия

Чем больше у Киева проблем на фронте, тем чаще в западных СМИ мелькают бывшие и действующие высокопоставленные украинские чиновники и военные.

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Комментарии
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ВН
Владимир Никитин
Дурак ты, украинский генерал!!!!!!!!!!!
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18 час.
Олег Голубев
Первыми применили атомное оружие были США. Им и надо запретить.
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18 час.
Евгений Мангуш
Видимо большой любитель каких-то несъедобных грибов
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17 час.

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