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Elabe: 74% французов назвали страну неуправляемой после выборов в парламент

Elabe: 74% французов назвали страну неуправляемой после выборов в парламент

Абсолютное большинство (74%) опрошенных граждан Франции посчитали страну неуправляемой после выборов в парламент, где победили левые с небольшим отрывом от сторонников президента Эммануэля Макрона и правых.

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