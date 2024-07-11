Elabe: 74% французов назвали страну неуправляемой после выборов в парламент

Абсолютное большинство (74%) опрошенных граждан Франции посчитали страну неуправляемой после выборов в парламент, где победили левые с небольшим отрывом от сторонников президента Эммануэля Макрона и правых.
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