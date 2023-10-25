Шойгу вручил медали Героям РФ командирам бригад морской пехоты - участникам СВО

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу вручил медали "Золотая Звезда" Героя России командиру отдельной 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота полковнику Михаилу Гудкову и командиру отдельной 810 бригады морской пехоты Черноморского флота полковнику Олегу Власову - участникам специальной военной операции.
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