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Шойгу вручил медали Героям РФ командирам бригад морской пехоты - участникам СВО

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу вручил медали "Золотая Звезда" Героя России командиру отдельной 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота полковнику Михаилу Гудкову и командиру отдельной 810 бригады морской пехоты Черноморского флота полковнику Олегу Власову - участникам специальной военной операции.

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